“Укрзалізниця” обмежила транзит білоруських добрив
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Відсьогодні “Укрзалізниця” запроваджує тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією України. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Укрзалізниці, передає УНН.
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Як зазначається, обмеження стосуватимуться продукції підприємств “Білоруський калій” та “Білоруська калійна компанія”.
Йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії, а також ввезення цієї продукції в Україну залізницею.
“Забороняється перевезення імпорту в УЗ та транзиту територією УЗ”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Укрзалізниці заявили, що ажіотажного попиту на залізничні квитки в Україні не спостерігається, зокрема, у львівському напрямку на тиждень наявні майже 44 тис. квитків.