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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62124 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

“Укрзалізниця” обмежила транзит білоруських добрив

“Укрзалізниця” обмежила транзит білоруських добрив

Київ • УНН

 • 15216 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Відсьогодні “Укрзалізниця” запроваджує тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією України. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, обмеження стосуватимуться продукції підприємств “Білоруський калій” та “Білоруська калійна компанія”.

Йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії, а також ввезення цієї продукції в Україну залізницею.

“Забороняєт­ься перевезенн­я імпорту в УЗ та транзиту територією УЗ”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Укрзалізниці заявили, що ажіотажного попиту на залізничні квитки в Україні не спостерігається, зокрема, у львівському напрямку на тиждень наявні майже 44 тис. квитків.

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