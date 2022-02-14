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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Укрзалізниця не фіксує "втечу" українців до Львова

Укрзалізниця не фіксує "втечу" українців до Львова

Київ • УНН

 • 12168 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Укрзалізниці заявили, що ажіотажного попиту на залізничні квитки в Україні не спостерігається, зокрема, у львівському напрямку на тиждень наявні майже 44 тис. квитків, пише УНН.

Цитата:

"АТ "Укрзалізниця" працює в штатному режимі. Усі пасажирські поїзди курсують за графіком, ажіотажного попиту на квитки не спостерігається в жодному з напрямків", - вказали у компанії.

Деталі

Аномальної популярності будь-якого з напрямків не фіксують, наголосили в УЗ. Так, за повідомленням, наразі у продажу є майже 287 тис. залізничних квитків на найближчий тиждень (15-20 лютого 2022 року).

"Зокрема, у львівському напрямку — майже 44 тис. квитків, київському — понад 67 тис. квитків, одеському — 23,5 тис. квитків та в напрямку Лимана – 25 тис. квитків", - відзначили в УЗ.

Загалом на дати до кінця лютого, як вказано, мінімум 40% місць у поїздах залишаються вільними у всіх напрямках.

"Наприклад, завантаженість найпопулярніших львівського, харківського, херсонського та донецького напрямків становить 50-60%", - відзначили у компанії.

Доповнення

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Посольства деяких країн заявляли про виведення частини персоналу, а окремих, зокрема і США, - про переведення дипломатів з Києва до Львова. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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