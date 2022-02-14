Укрзализныця не фиксирует "побег" украинцев во Львов

Цитата:

"АО "Укрзализныця" работает в штатном режиме. Все пассажирские поезда курсируют по графику, ажиотажного спроса на билеты не наблюдается ни в одном из направлений", - указали в компании.

Детали

Аномальной популярности любого из направлений не фиксируют, подчеркнули в УЗ. Так, по сообщению, сейчас в продаже есть почти 287 тыс. железнодорожных билетов на ближайшую неделю (15-20 февраля 2022 года).

"В частности, во львовском направлении — почти 44 тыс. билетов, в киевском — более 67 тыс. билетов, одесском — 23,5 тыс. билетов и в направлении Лимана - 25 тыс. билетов", - отметили в УЗ.

Всего на даты до конца февраля, как указано, минимум 40% мест в поездах остаются свободными во всех направлениях.

"Например, загруженность самых популярных львовского, харьковского, херсонского и донецкого направлений составляет 50-60%", - отметили в компании.

Дополнение

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Посольства некоторых стран заявляли о выводе части персонала, а отдельных, в том числе и США, - о переводе дипломатов из Киева во Львов. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.