"Укрпочта" запустит в обращение марки с писанками разных регионов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Национальный почтовый оператор “Укрпочта” вскоре запустит в обращение марки с писанками регионов Украины. Об этом сообщил гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский, пишет УНН.
Запуск марок состоится 21 апреля.
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«Почему не сегодня? Потому что сегодня праздник и мы не будем Вас от него отвлекать. Тем более, в этом году есть песня, которая рассказывает, что сегодня будет “Паска” и все “заказали м'ясо, сердельки та ковбаски”», - добавил Смелянский.
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