"Укрпочта" запустит в обращение марки с писанками разных регионов Украины

Запуск марок состоится 21 апреля.

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«Почему не сегодня? Потому что сегодня праздник и мы не будем Вас от него отвлекать. Тем более, в этом году есть песня, которая рассказывает, что сегодня будет “Паска” и все “заказали м'ясо, сердельки та ковбаски”», - добавил Смелянский.

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