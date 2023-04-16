«Укрпошта» запустить в обіг марки з писанками різних регіонів України

Запуск марок відбудеться 21 квітня.

Цитата

«Чому не сьогодні? Бо сьогодні свято і ми не будемо Вас від нього відволікати. Тим більш, в цьому році є пісня, яка розповідає, що сьогодні буде “Паска” і всі “заказали м'ясо, сердельки та ковбаски”», - додав Смілянський.

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