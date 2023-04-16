«Укрпошта» запустить в обіг марки з писанками різних регіонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Національний поштовий оператор “Укрпошта” незабаром запустить в обіг марки з писанками регіонів України. Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, пише УНН.
Запуск марок відбудеться 21 квітня.
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«Чому не сьогодні? Бо сьогодні свято і ми не будемо Вас від нього відволікати. Тим більш, в цьому році є пісня, яка розповідає, що сьогодні буде “Паска” і всі “заказали м'ясо, сердельки та ковбаски”», - додав Смілянський.
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