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«Укрпошта» запустить в обіг марки з писанками різних регіонів України

«Укрпошта» запустить в обіг марки з писанками різних регіонів України

Київ • УНН

 • 674309 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Національний поштовий оператор “Укрпошта” незабаром запустить в обіг марки з писанками регіонів України. Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, пише УНН.

Запуск марок відбудеться 21 квітня.

Цитата

«Чому не сьогодні? Бо сьогодні свято і ми не будемо Вас від нього відволікати. Тим більш, в цьому році є пісня, яка розповідає, що сьогодні буде “Паска” і всі “заказали м'ясо, сердельки та ковбаски”», - додав Смілянський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрпошта продовжить випуск серії марок про міста-герої – Смілянський 

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