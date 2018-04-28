"УкрСтройИнвестБанк" вошел в рейтинг "50 ведущих банков Украины 2018"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 6412 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 19366 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 37447 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 64745 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 109550 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 85213 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 123839 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184673 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 276779 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202968 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.7м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 118141 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 110718 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 104471 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 85522 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 102157 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 51786 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 102462 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 376557 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 339261 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 424130 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 13757 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25125 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 31390 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 66847 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274084 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

"УкрСтройИнвестБанк" вошел в рейтинг "50 ведущих банков Украины 2018"

Киев • УНН

 • 34057 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. АО "УкрСтройИнвестБанк" вошел в рейтинг "50 ведущих банков Украины 2018" по версии информационного агентства "Финансовый клуб". Об этом УНН сообщили в финучреждении.

"УкрСтройИнвестБанк" вошел в рейтинг "50 ведущих банков Украины 2018"

"24 апреля "Финансовый клуб" на церемонии Financial Club Awards - 2018 назвал лидеров финансового рынка страны: победителей ежегодного проекта "50 ведущих банков Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках проекта "50 ведущих банков Украины" традиционно были проанализированы квартальная отчетность и внутренняя информация банков по более чем 120 показателям, специально предоставленная ​​кредитными учреждениями организаторам исследования - "Финансовому клубу".

В презентации итогов исследований приняли участие руководители проекта "50 ведущих банков Украины", а также представители экспертного совета и банковского сообщества.

"АО "УкрСтройИнвестБанк" вошел в 50 ведущих банков Украины 2018 и занял 38 место в рейтинге и 9 место в номинации "Инкассация денежных средств", - говорится в сообщении.

При расчете рейтинга ведущих банков в номинации "Инкассация денежных средств" использованы следующие критерии: количество населенных пунктов, в которых доступна услуга; объем инкассированных средств за год; прибыль от инкассации; размер собственного парка инкассаторских автомобилей; доля в нем бронированных машин; количество обслуживаемых точек; стоимость услуг; минимальное время от момента заказа до гарантированного выезда машины.

"Мы работаем над тем, чтобы услуги АО "УкрСтройИнвестБанк" по инкассации стали одними из лучших на украинском банковском рынке. Мы очень ценим то, что нашими клиентами являются другие банковские учреждения, корпоративные клиенты, представители малого и среднего бизнеса, а также физические лица. Банк активно развивает это направление, прежде всего, во Львове и Львовской области. Сейчас количество точек обслуживания, получающих услуги инкассации от нашего банка, около 600, и в дальнейшем мы планируем значительно увеличить этот показатель", - отметила член наблюдательного совета АО "УкрСтройИнвестБанк" Татьяна Мотрич.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99