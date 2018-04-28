"УкрСтройИнвестБанк" вошел в рейтинг "50 ведущих банков Украины 2018"

"24 апреля "Финансовый клуб" на церемонии Financial Club Awards - 2018 назвал лидеров финансового рынка страны: победителей ежегодного проекта "50 ведущих банков Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках проекта "50 ведущих банков Украины" традиционно были проанализированы квартальная отчетность и внутренняя информация банков по более чем 120 показателям, специально предоставленная ​​кредитными учреждениями организаторам исследования - "Финансовому клубу".

В презентации итогов исследований приняли участие руководители проекта "50 ведущих банков Украины", а также представители экспертного совета и банковского сообщества.

"АО "УкрСтройИнвестБанк" вошел в 50 ведущих банков Украины 2018 и занял 38 место в рейтинге и 9 место в номинации "Инкассация денежных средств", - говорится в сообщении.

При расчете рейтинга ведущих банков в номинации "Инкассация денежных средств" использованы следующие критерии: количество населенных пунктов, в которых доступна услуга; объем инкассированных средств за год; прибыль от инкассации; размер собственного парка инкассаторских автомобилей; доля в нем бронированных машин; количество обслуживаемых точек; стоимость услуг; минимальное время от момента заказа до гарантированного выезда машины.

"Мы работаем над тем, чтобы услуги АО "УкрСтройИнвестБанк" по инкассации стали одними из лучших на украинском банковском рынке. Мы очень ценим то, что нашими клиентами являются другие банковские учреждения, корпоративные клиенты, представители малого и среднего бизнеса, а также физические лица. Банк активно развивает это направление, прежде всего, во Львове и Львовской области. Сейчас количество точек обслуживания, получающих услуги инкассации от нашего банка, около 600, и в дальнейшем мы планируем значительно увеличить этот показатель", - отметила член наблюдательного совета АО "УкрСтройИнвестБанк" Татьяна Мотрич.