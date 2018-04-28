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"УкрБудІнвестБанк" увійшов до рейтингу "50 провідних банків України 2018"

Київ • УНН

 • 34057 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. АТ “УкрБудІнвестБанк” увійшов до рейтингу “50 провідних банків України 2018” за версією інформаційного агентства “Фінансовий клуб”. Про це УНН повідомили в фінустанові.

"УкрБудІнвестБанк" увійшов до рейтингу "50 провідних банків України 2018"

"24 квітня “Фінансовий клуб” на церемонії Financial Club Awards - 2018 назвав лідерів фінансового ринку країни: переможців щорічного проекту “50 провідних банків України”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках проекту “50 провідних банків України” традиційно були проаналізовані квартальна звітність і внутрішня інформація банків за більш ніж 120 показниками, спеціально надана кредитними установами організаторам дослідження - “Фінансовому клубу”.

У презентації підсумків досліджень взяли участь керівники проекту “50 провідних банків України”, а також представники експертної ради та банківської спільноти.

"АТ “УкрБудІнвестБанк” увійшов до 50 провідних банків України 2018 і зайняв 38 місце у рейтингу та 9 місце в номінації “Інкасація коштів”, - сказано у повідомленні.

При розрахунку рейтингу провідних банків у номінації “Інкасація коштів” використані наступні критерії: кількість населених пунктів, в яких доступна послуга; обсяг інкасованих коштів за рік; прибуток від інкасації; розмір власного парку інкасаторських автомобілів; доля в ньому броньованих машин; кількість обслуговуваних точок; вартість послуг; мінімальний час від моменту замовлення до гарантованого виїзду машини.

“Ми працюємо над тим, щоб послуги АТ "УкрБудІнвестБанк" по інкасації стали одними з найкращих на українському банківському ринку. Ми дуже цінуємо те, що нашими клієнтами є інші банківські установи, корпоративні клієнти, представники малого та середнього бізнесу, а також фізичні особи. Банк активно розвиває цей напрямок, насамперед, у Львові та Львівській області. Наразі, кількість точок обслуговування, які отримують послуги інкасації від нашого банку , близько 600, і в подальшому ми плануємо значно збільшити цей показник”, - зазначила член наглядової ради АТ “УкрБудІнвестБанк” Тетяна Мотрич.

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