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Украину пригласили к членству в языковом институте ЕС - омбудсмен

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украину приглашают к членству или ассоциированному сотрудничеству с Европейской федерацией национальных языковых институтов. Об этом во время пресс-конференции Национальной комиссии по стандартам государственного языка на тему: "Итоги 2020: вызовы, достижения, планы" заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает корреспондент УНН.

Украину пригласили к членству в языковом институте ЕС - омбудсмен

"Мы работаем только 5 месяцев, а уже удалось найти контакты и взаимопонимание с многими европейскими языковыми институтами. И собственно, аналогичными, которые занимаются языковыми стандартами... В контексте этого очень важно интегрироваться в европейскую языковую среду. Вчера мы получили письмо от президента Европейской федерации национальных языковых институтов (EFNIL), который приветствует появление и эффективную деятельность наших учреждений. Собственно, комиссии и секретариата Уполномоченного. И они с радостью готовы принять нас к себе, несмотря на то, что Украина не является членом Европейского Союза", - сообщил языковой омбудсмен.

Кремень отметил, что в европейской федерации готовы помочь Украине в развитии и утверждении государственного языка.

"На правах ассоциированных членов, участников, они охотно готовы общаться на общих европейских площадках. С тем, чтобы помочь нам с утверждением, с тем, чтобы наш голос был услышан. И с остальным, чтобы наша языковая политика была историей успеха, а не историей закономерностей, которую нам будут рисовать в различных политических центрах воздействий", - подытожил Кремень.

Напомним, УНН сообщал, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и Уполномоченный ВР по защите прав человека Людмила Денисова подписали Меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, представители Денисовой будут проверять соблюдение закона о языке в регионах.

Справка: Европейская федерация национальных языковых институтов (EFNIL) предоставляет организациям, которые есть во всех государствах-членах Европейского Союза, и в полномочия которых входит мониторинг официального языка или языков своей страны, консультирование по вопросам использования языка или разработка языковой политики, площадку для обмена информацией о своей работе, а также для сбора и публикации информации об использовании языков и языковой политике в ЕС.

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