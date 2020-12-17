Україну запросили до членства в мовній інституції ЄС - омбудсмен

“Ми працюємо лише 5 місяців, а вже вдалося знайти контакти й порозуміння з багатьма європейськими мовними інституціями. І власне, аналогічними, які займаються мовними стандартами... У контексті цього дуже важливо інтегруватися в європейське мовне середовище. Вчора ми отримали лист від президента Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL), який радо вітає появу й ефективну діяльність наших установ. Власне, комісії й секретаріату Уповноваженого. І вони радо готові прийняти нас до себе, незважаючи на те, що Україна не є членом Європейського Союзу”, - повідомив мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, що в європейській федерації готові допомогти Україні в розвитку та утвердженні державної мови.

“На правах асоційованих членів, учасників, вони радо готові спілкуватися на спільних європейських майданчиках. З тим, щоб допомогти нам з утвердженням, з тим, щоб наш голос було почуто. І з рештою, щоб наша мовна політика була історією успіху, а не історією закономірностей, яку нам будуть малювати в різних політичних центрах впливів”, - підсумував Кремінь.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та Уповноважена з захисту прав людини Людмила Денісова підписали Меморандум про співпрацю. Згідно з документом, представники Денісової перевірятимуть дотримання закону про мову в регіонах.

Довідка: Європейська федерація національних мовних інституцій (EFNIL) надає організаціям, які є у всіх державах-членах Європейського Союзу, і до повноважень яких входить моніторинг офіційної мови або мов своєї країни, консультування з питань використання мови або розробка мовної політики, майданчик для обміну інформацією про свою роботу, а також для збору і публікації інформації про використання мов і мовну політику в ЄС.