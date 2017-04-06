Украину посетят ключевые депутаты Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина с первым визитом посетят 7-8 апреля председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава делегации Европейского парламента в парламентский комитет ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати, передает УНН со ссылкой на представительство Европейского Союза в Украине.
Отмечается, что во время своего визита парламентарии проведут встречи с руководством Украины, а также с ключевыми депутатами Верховной Рады и представителями гражданского общества. Они обсудят важные вопросы, касающиеся отношений между ЕС и Украиной, процесса реформ и ситуации безопасности в стране.
"Этот визит состоится сразу после того, как Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал визовой либерализации с Украиной. Он подчеркивает важность Украины как ключевого партнера Евросоюза и ее высокий политический приоритет для Европейского Парламента", - сообщили в представительстве ЕС.
Как сообщал УНН, заместитель генсека НАТО Р.Гетемюллер находиться в Киеве 6-7 апреля .