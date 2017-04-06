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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113926 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172456 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126691 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123011 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115954 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106373 просмотра

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Украину посетят ключевые депутаты Европарламента

Украину посетят ключевые депутаты Европарламента

Киев  •  УНН

 • 13395 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина с первым визитом посетят 7-8 апреля председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава делегации Европейского парламента в парламентский комитет ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати, передает УНН со ссылкой на представительство Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что во время своего визита парламентарии проведут встречи с руководством Украины, а также с ключевыми депутатами Верховной Рады и представителями гражданского общества. Они обсудят важные вопросы, касающиеся отношений между ЕС и Украиной, процесса реформ и ситуации безопасности в стране.

"Этот визит состоится сразу после того, как Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал визовой либерализации с Украиной. Он подчеркивает важность Украины как ключевого партнера Евросоюза и ее высокий политический приоритет для Европейского Парламента", - сообщили в представительстве ЕС.

Как сообщал УНН, заместитель генсека НАТО Р.Гетемюллер находиться в Киеве 6-7 апреля .

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