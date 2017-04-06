Украину посетят ключевые депутаты Европарламента

Отмечается, что во время своего визита парламентарии проведут встречи с руководством Украины, а также с ключевыми депутатами Верховной Рады и представителями гражданского общества. Они обсудят важные вопросы, касающиеся отношений между ЕС и Украиной, процесса реформ и ситуации безопасности в стране.

"Этот визит состоится сразу после того, как Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал визовой либерализации с Украиной. Он подчеркивает важность Украины как ключевого партнера Евросоюза и ее высокий политический приоритет для Европейского Парламента", - сообщили в представительстве ЕС.

Как сообщал УНН, заместитель генсека НАТО Р.Гетемюллер находиться в Киеве 6-7 апреля .