Україну відвідають ключові депутати Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україну з першим візитом відвідають 7-8 квітня голова Комітету Європейського Парламенту із закордонних справ Девід Макаллістер і голова делегації Європейського Парламенту до парламентського комітету асоціації між ЄС та Україною Даріуш Росаті, передає УНН з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні.
Зазначається, що під час свого візиту парламентарі проведуть зустрічі з керівництвом України, а також з ключовими депутатами Верховної Ради та представниками громадянського суспільства. Вони обговорять важливі питання, що стосуються відносин між ЄС та Україною, процесу реформ та безпекової ситуації в країні.
"Цей візит відбудеться одразу після того, як Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав візову лібералізацію з Україною. Він підкреслює важливість України як ключового партнера Євросоюзу та її високий політичний пріоритет для Європейського Парламенту", - повідомили у представництві ЄС.
Як повідомляв УНН, заступник генсека НАТО Р.Гетемюллер перебуватиме в Києві 6-7 квітня.