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Україну відвідають ключові депутати Європарламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україну з першим візитом відвідають 7-8 квітня голова Комітету Європейського Парламенту із закордонних справ Девід Макаллістер і голова делегації Європейського Парламенту до парламентського комітету асоціації між ЄС та Україною Даріуш Росаті, передає УНН з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що під час свого візиту парламентарі проведуть зустрічі з керівництвом України, а також з ключовими депутатами Верховної Ради та представниками громадянського суспільства. Вони обговорять важливі питання, що стосуються відносин між ЄС та Україною, процесу реформ та безпекової ситуації в країні.

"Цей візит відбудеться одразу після того, як Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав візову лібералізацію з Україною. Він підкреслює важливість України як ключового партнера Євросоюзу та її високий політичний пріоритет для Європейського Парламенту", - повідомили у представництві ЄС.

Як повідомляв УНН, заступник генсека НАТО Р.Гетемюллер перебуватиме в Києві 6-7 квітня.

Українські Національні Новини

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