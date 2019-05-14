Украину накрыла мощная магнитная буря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня утром Украину накрыла сильная магнитная буря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"14 мая астрономы зафиксировали магнитную бурю второго уровня G2, и магнитную бурю третего уровня G3", - сообщили УНН.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца следующие магнитные возбуждения близке к магнитной бури первого уровня G1 ожидают украинцев 15,16 и 29 мая.
Сейчас прогноз есть до 8 июня.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.