Украинец назван лучшим боксером мира в возрасте 31 года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Портал ESPN признал чемпиона легкой весовой категории Василия Ломаченко лучшим боксером мира в возрасте 31 года, передает УНН со ссылкой на сайт издания.
Ломаченко выиграл борьбу в данной номинации у таких звездных бойцов, как Тайсон Фьюри, Майки Гарсия, Дэнни Гарсия, Гарри Рассел младший и другие (всем 31 год).
"Проще говоря, Ломаченко - один из самых сильных боксеров, которых этот вид спорта видел за долгое время. Двукратный олимпийский золотой медалист из Украины более чем оправдал возложенные на него высокие ожидания, завоевав титулы чемпиона мира в полулегком и теперь в легком весе, где он в настоящее время удерживает пояса WBA и WBO. Ломаченко также является франчайзинговым чемпионом WBC", - говорится в описании ESPN о Ломаченко.
Среди 32-летних лучшим был избран Теренс Кроуфорд. Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в "хэвивейте" Деонтею Уайлдеру, среди 37-летних - чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.
В категории 38-летние пальму первенства получил болгарин Кубрат Пулев, а в 39-летних - Гильермо Ригондо.
Примечательно, что в возрастном дивизионе "40+" нет равных филиппинца Мэнни Пакьяо.