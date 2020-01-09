Українця названо кращим боксером світу у віці 31 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Портал ESPN визнав чемпіона легкої вагової категорії Василя Ломаченка кращим боксером світу у віці 31 року, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Ломаченко виграв боротьбу в даній номінації у таких зіркових бійців, як Тайсон Ф'юрі, Майкі Гарсія, Денні Гарсія, Гарі Рассел молодший та інші (усім 31 рік).
"Простіше кажучи, Ломаченко - один з найсильніших боксерів, яких цей вид спорту бачив за довгий час. Дворазовий олімпійський золотий медаліст з України більш ніж виправдав покладені на нього високі очікування, завоювавши титули чемпіона світу в напівлегкій і тепер в легкій вазі, де він в даний час утримує пояса WBA і WBO. Ломаченко також є франчайзинговим чемпіоном WBC", - йдеться в описі ESPN про Ломаченка.
Серед 32-річних кращим було обрано Теренса Кроуфорда. Серед 34-річних боксерів немає рівних чемпіону світу в "хевівейте" Деонтею Уайлдеру, 37-річних - чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну.
У категорії 38-річні пальму першості отримав болгарин Кубрат Пулєв, а в 39-річних – Гільєрмо Рігондо.
Примітно, що у віковому дивізіоні "40+" немає рівних філіппінцю Менні Пак'яо.