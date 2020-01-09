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Українця названо кращим боксером світу у віці 31 року

Українця названо кращим боксером світу у віці 31 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Портал ESPN визнав чемпіона легкої вагової категорії Василя Ломаченка кращим боксером світу у віці 31 року, інформує УНН з посиланням на сайт видання.

Ломаченко виграв боротьбу в даній номінації у таких зіркових бійців, як Тайсон Ф'юрі, Майкі Гарсія, Денні Гарсія, Гарі Рассел молодший та інші (усім 31 рік).

"Простіше кажучи, Ломаченко - один з найсильніших боксерів, яких цей вид спорту бачив за довгий час. Дворазовий олімпійський золотий медаліст з України більш ніж виправдав покладені на нього високі очікування, завоювавши титули чемпіона світу в напівлегкій і тепер в легкій вазі, де він в даний час утримує пояса WBA і WBO. Ломаченко також є франчайзинговим чемпіоном WBC", - йдеться в описі ESPN про Ломаченка.

Серед 32-річних кращим було обрано Теренса Кроуфорда. Серед 34-річних боксерів немає рівних чемпіону світу в "хевівейте" Деонтею Уайлдеру, 37-річних - чемпіону світу в середній вазі Геннадію Головкіну.

У категорії 38-річні пальму першості отримав болгарин Кубрат Пулєв, а в 39-річних – Гільєрмо Рігондо.

Примітно, що у віковому дивізіоні "40+" немає рівних філіппінцю Менні Пак'яо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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