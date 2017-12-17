Украинский Дьяченко названо лучшим вратарем молодежного ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вратарь молодежной сборной Украины Богдан Дьяченко вошел в число лучших игроков чемпионата мира в Дивизионе IB по версии директората турнира, информирует УНН со ссылкой на УХЛ.
В пяти матчах Дьяченко пропустил 11 шайб, отразив 164 броска соперников. Дьяченко показал третий процент отраженных бросков на турнире — 93,7, заработав коэффициент надежности 2,13.
Примечательно, что лучшим защитником стал Нейц Стоян со сборной Словении, а лучшим нападающим — поляк Алан Лищарчик.
Напомним, что ранее молодежная сборная Украины обыграла Литву в серии послематчевых бросков, и заняла четвертое место на турнире, сохранив место в Дивизионе ИС.