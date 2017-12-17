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Украинский Дьяченко названо лучшим вратарем молодежного ЧМ по хоккею

Украинский Дьяченко названо лучшим вратарем молодежного ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 14543 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вратарь молодежной сборной Украины Богдан Дьяченко вошел в число лучших игроков чемпионата мира в Дивизионе IB по версии директората турнира, информирует УНН со ссылкой на УХЛ.

В пяти матчах Дьяченко пропустил 11 шайб, отразив 164 броска соперников. Дьяченко показал третий процент отраженных бросков на турнире — 93,7, заработав коэффициент надежности 2,13.

Примечательно, что лучшим защитником стал Нейц Стоян со сборной Словении, а лучшим нападающим — поляк Алан Лищарчик.

Напомним, что ранее молодежная сборная Украины обыграла Литву в серии послематчевых бросков, и заняла четвертое место на турнире, сохранив место в Дивизионе ИС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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