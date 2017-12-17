Українця Дьяченка названо кращим воротарем молодіжного ЧС з хокею

У п’яти матчах Дьяченко пропустив 11 шайб, відбивши 164 кидки суперників. Дьяченко показав третій відсоток відбитих кидків на турнірі — 93,7, заробивши коефіцієнт надійності 2,13.

Примітно, що кращим захисником став Нейц Стоян зі збірної Словенії, а кращим нападником — поляк Алан Ліщарчік.

Нагадаємо, що раніше молодіжна збірна України обіграла Литву в серії післяматчевих кидків, і посіла четверте місце на турнірі, зберігши місце в Дивізіоні ІВ.