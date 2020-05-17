Украинский призвали в 21:00 зажечь огонек и почтить жертв геноцида крымских татар

"76 лет назад в ночь с 17 на 18 мая чуть не стала последней страницей истории крымских татар. Коренной народ пережил одну из самых страшных трагедий всех времен и народов - депортацию. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Советская власть приложила максимум усилий, чтобы навсегда вычеркнуть из истории Крыма коренной народ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас крымские татары, как оказались в страшном прошлом.

"Российская оккупационная "власть" оказывает давление на коренной народ, преследует, сажает в тюрьмы ... Коренной народ снова вынужден покидать свои дома из-за оккупации потомками Сталина в Кремле Крымского полуострова", - добавляется в сообщении.

Так, несмотря на карантинные мероприятия Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа - акции в онлайне устраивают общественные активисты, Меджлис. Они будут проходить по всему миру и, что немаловажно - в самом Крыму: "Мы приобщаемся к призыву Меджлиса и просим всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 сегодня, 17 мая, зажечь огонек памяти в своем окне".

"Крым - это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün - За вашу и нашу свободу!" - отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Напомним, 14 мая в Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которого было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы государства-оккупанта. Призывная кампания продлится до 15 июля.