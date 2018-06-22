Украинцев предупредили о резком изменении погоды

"22 июня в Киеве, Киевской и в большинстве северных и центральных областей днем ​​грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, ночью в западной части страны, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди, днем ​​в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 22 июня в южной, восточной части страны, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

При этом на реках и малых водотоках Закарпатья 22 июня ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении реки Боржава - на 1,0-1,5 м (в пределах русел). 22-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, 22 июня в Киеве ожидаются грозы и шквалы.