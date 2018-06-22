Украинцев предупредили о резком изменении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В большей части Украины в пятницу, 22 июня, ожидается резкое изменение погоды, прогнозируются грозы, шквалы, местами - сильные ливни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"22 июня в Киеве, Киевской и в большинстве северных и центральных областей днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, 22 июня в южной, восточной части страны, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
При этом на реках и малых водотоках Закарпатья 22 июня ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении реки Боржава - на 1,0-1,5 м (в пределах русел). 22-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
Напомним, 22 июня в Киеве ожидаются грозы и шквалы.