Українців попередили про різку зміну погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На переважній частині України у п'ятницю, 22 червня, очікується різка зміна погоди, прогнозуються грози, шквали, місцями - сильні зливи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"22 червня у Києві, Київській і в більшості північних та центральних областей вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, вночі у західній частині країни, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи", - повідомили у відомстві.
Крім того, 22 червня у південній, східній частині країни, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
При цьому на річках та малих водотоках Закарпаття 22 червня очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї річки Боржава - на 1,0-1,5 м (в межах русел). 22-23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
Нагадаємо, 22 червня у Києві очікуються грози та шквали.