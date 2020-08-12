Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий до конца суток на юге и востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Предупреждение об ухудшении погодных условий на юге и на востоке Украины. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток, 12 августа, в южных, Донецкой и Луганских областях грозы, местами шквал 15-20 м/с (І уровень опасности)", - сказано в сообщении.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.