Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов до кінця доби на півдні та сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Попередження про погіршення погодних умов на півдні та на сході України. За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби, 12 серпня, у південних, Донецькій та Луганських областях грози, місцями шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.