Українців попередили про погіршення погодних умов

"Попередження про погіршення погодних умов на півдні та на сході України. За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби, 12 серпня, у південних, Донецькій та Луганських областях грози, місцями шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.