Украинцев перед Новым годом предупредили о токсичности фейерверков

"Без мерцающих огоньков в небе не обходится празднование ни одного Нового года: фейерверки добавляют помпезности и чувство радости. Но есть как минимум три причины, почему стоит ограничить их использование во время праздников", - указали в Минэкоэнерго.

Среди таких причин:



в Украине продолжается война, и для многих наших защитников звуки фейерверков напоминают о взрывах. Как следствие, ухудшается настроение и самочувствие. Во многих городах Украины запрещено использование пиротехнических средств, но несмотря на это, фейерверки как и раньше популярны. Прежде чем их покупать, подумайте о тех, кто может быть рядом с вами!



новогодние фейерверки загрязняют воздух, который вдыхаете и вы. Ведь дым фейерверка насыщен мельчайшими частицами металла, которые и делают его цветным. В дыме от фейерверков есть и калий, и алюминий, и перхлораты - семейство очень химически активных соединений хлора и соединений кислорода. В будущем это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В то же время остатки фейерверка, падающие на землю, содержат частицы несгоревшего топлива и красители, которые смываются дождями и попадают в сточные воды рек и озер. Как следствие - загрязненные подземные воды, которые люди потом используют для питья.



взрывы пиротехнических средств несут опасность животным и птицам. Ведь из-за звуков фейерверка четвероногие, скажем собаки, находятся в первой стадии шока и могут убежать от хозяев и попасть под колеса автомобильного транспорта. Птицы же от взрывов могут потерять слух, а еще - места своего гнездовий, ведь фейерверки способны их уничтожить за несколько секунд.



Напомним, в Киеве на новогодние праздники запретили фейерверки и продажу алкоголя в публичных местах.