Українців перед Новим роком попередили про токсичність феєрверків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Мінекоенерго заявили, що хоч феєрверки - це і приголомшливо, але це небезпечно для здоров’я та довкілля. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення міністерства у Facebook.
"Без мерехтливих вогників у небі не обходиться святкування жодного Нового року: феєрверки додають помпезності і відчуття радості. Але є щонайменше три причини, чому варто обмежити їх використання під час свят", - вказали у Мінекоенерго.
Серед таких причин:
-
- в Україні триває війна, і для багатьох наших захисників звуки феєрверків нагадують про вибухи. Як наслідок, погіршується настрій і самопочуття. У багатьох містах України заборонене використання піротехнічних засобів, але попри це, феєрверки і далі популярні. Перш ніж їх купувати, подумайте про тих, хто може бути поруч з вами!
-
- новорічні феєрверки забруднюють повітря, яке вдихаєте і ви. Адже дим феєрверка насичений дрібними частками металу, які й роблять його кольоровим. У диму від феєрверків є і калій, алюміній, перхлорати – сімейство дуже хімічно активних сполук хлору та з’єднань кисню. У майбутньому це може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Водночас залишки феєрверка, що падають на землю, містять частинки незгорілого палива та барвники, які змиваються дощами і потрапляють до стічних вод річок та озер. Як наслідок - забруднені підземні води, які люди потім використовують для пиття.
-
- вибухи піротехнічних засобів несуть небезпеку тваринам і птахам. Адже через звуки феєрверка чотирилапі, скажімо собаки, перебувають у першій стадії шоку і можуть втекти від господарів та потрапити під колеса автомобільного транспорту. Птахи ж від вибухів можуть втратити слух, а ще - місця свого гніздуваня, адже феєрверки здатні іх знищити за декілька секунд.
-
Нагадаємо, у Києві на новорічні свята заборонили феєрверки та продаж алкоголю в публічних місцях.