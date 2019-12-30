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Українців перед Новим роком попередили про токсичність феєрверків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Мінекоенерго заявили, що хоч феєрверки - це і приголомшливо, але це небезпечно для здоров’я та довкілля. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення міністерства у Facebook.

"Без мерехтливих вогників у небі не обходиться святкування жодного Нового року: феєрверки додають помпезності і відчуття радості. Але є щонайменше три причини, чому варто обмежити їх використання під час свят", - вказали у Мінекоенерго.

Серед таких причин:

  • в Україні триває війна, і для багатьох наших захисників звуки феєрверків нагадують про вибухи. Як наслідок, погіршується настрій і самопочуття. У багатьох містах України заборонене використання піротехнічних засобів, але попри це, феєрверки і далі популярні. Перш ніж їх купувати, подумайте про тих, хто може бути поруч з вами!
  • новорічні феєрверки забруднюють повітря, яке вдихаєте і ви. Адже дим феєрверка насичений дрібними частками металу, які й роблять його кольоровим. У диму від феєрверків є і калій, алюміній, перхлорати – сімейство дуже хімічно активних сполук хлору та з’єднань кисню. У майбутньому це може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Водночас залишки феєрверка, що падають на землю, містять частинки незгорілого палива та барвники, які змиваються дощами і потрапляють до стічних вод річок та озер. Як наслідок - забруднені підземні води, які люди потім використовують для пиття.
  • вибухи піротехнічних засобів несуть небезпеку тваринам і птахам. Адже через звуки феєрверка чотирилапі, скажімо собаки, перебувають у першій стадії шоку і можуть втекти від господарів та потрапити під колеса автомобільного транспорту. Птахи ж від вибухів можуть втратити слух, а ще - місця свого гніздуваня, адже феєрверки здатні іх знищити за декілька секунд.

Нагадаємо, у Києві на новорічні свята заборонили феєрверки та продаж алкоголю в публічних місцях.

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