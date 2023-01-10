Украинцы смогут бесплатно обменивать старые электрические лампы на энергосберегающие LED-лампы с 16 января

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«Сегодня Правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 16 января приступаем к программе в режиме бета-тестирования. На первом этапе планируем заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что каждый сможет подать заявку через «Дія», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении «Укрпочты».

«Весь процесс будет максимально простым и быстрым. Благодарю партнеров за поддержку. В частности, Еврокомиссию, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Францию, которая добавляет еще 5 млн», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее сообщалось, что с 2023 года каждый совершеннолетний гражданин Украины сможет бесплатно получить 5 светодиодных ламп в замену старых ламп накаливания. И таким образом внесет свой вклад в помощь энергетикам по балансировке электросистемы Украины.