Українці зможуть безкоштовно обмінювати старі електричні лампи на енергозберігаючі LED-лампи з 16 січня

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«Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. З 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі по всій території Україні», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти».

«Увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що з 2023 року кожен повнолітній громадянин України зможе безплатно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. І в такий спосіб зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України.