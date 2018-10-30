Украинцы завоевали шесть медалей на ЧМ по современному пятиборью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Город Хургада (Египет) приняло чемпионат мира по современному пятиборью на котором выступали представители Украины, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
В личном первенстве среди взрослых (триатлон) чемпионом континента стал Александр Товкай, “бронзу” завоевал Дмитрий Балюк.
Украинцы в составе Александра Товкая, Дмитрия Балюка и Владислава Ридванського заняли первое место в командном зачете.
В миксте (триатл) Валерия Пермикина и Владислав Ридванський завоевали серебряную награду. Другой украинский дуэт пятиборцев Дмитрий Кирпулянский и Зинаида Батрак получил “бронзу” в миксте (биатл).
Стоит отметить, что в соревнованиях среди юношей украинец Юрий Ковальчук победил в индивидуальном первенстве.