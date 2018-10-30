Українці завоювали шість медалей на ЧС із сучасного п'ятиборства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Місто Хургада (Єгипет) прийняло чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства на якому виступали представники України, повідомляє УНН із посиланням на ММСУ.
В особистій першості серед дорослих (триатлон) чемпіоном континенту став Олександр Товкай, “бронзу” виборов Дмитро Балюк.
Українці в складі Олександра Товкая, Дмитра Балюка та Владислава Ридванського посіли перше місце у командному заліку.
У міксті (триатл) Валерія Пермикіна і Владислав Ридванський завоювали срібну нагороду. Інший український дует п’ятиборців Дмитро Кірпулянський і Зінаїда Батрак здобув “бронзу” у міксті (біатл).
Варто зазначити, що у змаганнях серед юнаків українець Юрій Ковальчук переміг в індивідуальній першості.