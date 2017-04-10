Украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В городе Роскилле (Дания) разыграли награды континентального первенства 2017 года с киокушинкай каратэ (WKO) в фул-контакте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Серебряную награду в нашей копилки положила Наталья Кочеткова. Она стала вице-чемпионкой Европы в женском турнире "ката". Лучше нашей представительницу стала лишь бельгийка Эн Дрисенс. Также на пьедестале почета оказались Диана Мачу из Литвы и Алисия Эдин из Швеции - в обоих "бронза".
Отличились украинцы и в призах в мужском "ката". Олег Король завоевал бронзовую медаль, разделив третью строчку с венгром Тотом Аттила. В финале боролись представители польской школы киокушинкай Конрад Козубовского оказался сильнее Филиппа Шеллера.
Добавим, что также были разыграны награды ЧЕ-2017 в "кумитэ": в мужском турнире - в 65 кг, 75 кг, 85 кг и свыше 85 кг, а в женском - в 50 кг, 55 кг, 60 кг, свыше 65 кг . Однако в призовом подиума уроженцев Украины не оказалось.
Как сообщал УНН, три награды завоевали Украинской на турнире по каратэ .