Українці завоювали дві медалі на чемпіонаті Європи з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У місті Роскілле (Данія) розіграли нагороди континентальної першості 2017 року з кіокушинкай карате (WKO) у фул-контакті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Срібну нагороду до нашої скарбнички поклала Наталія Кочеткова. Вона стала віце-чемпіонкою Європи в жіночому турнірі "ката". Кращою за нашу представницю стала лише бельгійка Ен Дрісенс. Також на п’єдесталі пошани опинилися Діана Мачуте з Литви і Алісія Едін зі Швеції – в обох "бронза".
Відзначилися Україна і в призах у чоловічому "ката". Олег Король виборов бронзову медаль, розділивши третій рядок з угорцем Тотом Аттіла. У фіналі боролися представники польської школи кіокушинкай: Конрад Козубовські виявився сильнішим за Філіпа Шеллера.
Додамо, що також були розіграні нагороди ЧЄ-2017 в "куміте": у чоловічому турнірі – в 65 кг, 75 кг, 85 кг та понад 85 кг, а в жіночому – в 50 кг, 55 кг, 60 кг, понад 65 кг. Проте на призовому подіуму уродженців України не опинилося.
Як повідомляв УНН, три нагороди вибороли українки на престижному турнірі з карате.