Украинцы на оккупированных территориях смогут пользоваться "безвизом" с ЕС - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Крыма и Луганской и Донецкой областей, смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС на общих условиях. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Департамента консульской службы МИД, передает УНН.
“Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, имеют право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях”, — говорится в сообщении.
При этом в МИД отметили, что таким гражданам необходимо оформить биометрический паспорт Украины и соблюдать другие соответствующие требования для безвизовых путешествий.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 6 апреля 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.
Позже в МИД разъяснили, куда украинцы смогут ездить без виз.