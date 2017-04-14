Українці, які живуть на окупованих територіях, зможуть користуватися “безвізом” — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Громадяни України, які проживають на окупованих територіях Криму та Луганської і Донецької областей, зможуть користуватися безвізовим режимом з ЄС на загальних умовах. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС, передає УНН.
“Громадяни України, які постійно проживають на територіях тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО, як і решта громадян України, матимуть право користуватися перевагами безвізового режиму з ЄС на загальних умовах”, — йдеться в повідомленні.
При цьому у МЗС зазначили, що таким громадянам необхідно оформити біометричний паспорт України та дотримуватися інших відповідних вимог для безвізових подорожей.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 6 квітня 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
Пізніше у МЗС роз’яснили, куди українці зможуть їздити без віз.