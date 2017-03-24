Украинцы считают, что убийство Д.Вороненкова связано со взрывами на складах в Балаклее - опрос

"Я считаю, что убийством Вороненкова "накрыли" ситуацию в Харьковской области", - сообщил киевлянин Святослав.

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Также украинцы считают, что государство находится в достаточно тяжелой ситуации.

"Обострить ситуацию в Украине практически невозможно, потому что она уже дошла до своего предела, за которым может произойти социальный взрыв", - сообщил УНН военный пенсионер в отставке Александр Иосифович.

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Напомним, что вчера, 23 марта, после масштабного взрыва на складах с боеприпасами в Харьковской области, который произошел в ночь на четверг, общество всколыхнул еще один резонансный инцидент: в центре столицы расстреляли бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.