Українці вважають, що вбивство Д.Вороненкова пов'язане з вибухами на складах в Балаклії - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українці вважають, що вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова пов'язане з вибухами на складах в Балаклії. Про це редакція УНН дізналася в результаті опитування українців.
“Я вважаю, що вбивством Вороненкова “накрили” ситуацію в Харківській області”, - повідомив киянин Святослав.
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Також українці вважають, що держава знаходиться у досить важкій ситуації.
“Загострити ситуацію в Україні практично неможливо, тому що вона вже дійшла до своєї межі, за якою може відбутися соціальний вибух”, - повідомив УНН військовий пенсіонер у відставці Олександр Йосипович.
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Нагадаємо, що вчора, 23 березня, після масштабного вибуху на складах з боєприпасами у Харківській області, що стався у ніч на четвер, суспільство сколихнув ще один резонансний інцидент: у центрі столиці розстріляли колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова.