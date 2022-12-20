Украинцы выкупили почти 20% гривневых военных облигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Правительство Украины привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах с начала полномасштабной войны 225,7 млрд грн в эквиваленте, при этом от 17% до 28% военных облигаций находятся в собственности граждан и бизнеса Украины, в зависимости от валюты, сообщает НБУ, пишет УНН.
Цитата
"В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 143 779,9 млн грн, 1 445,9 млн долл. США и 977,3 млн евро", - сообщили в НБУ.
Детали
На погашение по внутренним долговым ценным бумагам, как сообщается, направлено 213,34 млрд грн, 2,09 млрд долл. и 662,6 млн евро.
"С апреля по август, а также в октябре и с начала декабря выплаты правительства по погашениям ОВГЗ превышали заимствования на внутреннем долговом рынке. В частности, по итогам почти трех недель декабря – на 16 007,5 млн грн", - отметили в Нацбанке.
Вместе с тем в марте, сентябре и ноябре, по сообщению, правительство привлекло средств больше, чем потратило на погашение внутренних государственных облигаций.
В течение действия военного положения Минфин повысил ставки по ряду гривневых ОВГЗ (максимальная ставка составляет 19,5% годовых), а также по долларовым ОВГЗ (максимальная ставка – 4,5% годовых) и по военным облигациям, номинированным в евро (максимальная ставка – 3% годовых).
Что касается военных ОВГЗ, то, как указано, наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками – первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Он составляет:
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- 18,6 млрд грн или 19,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;
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- 250,8 млн долл. США или 27,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах;
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- 86,6 млн евро или 17,3% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.
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Объем облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 2 523,2 млн грн и 9 млн дол. США.
Дополнение
НБУ предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ.