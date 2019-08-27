Украинцы в этом году положили на депозиты в госбанках 7,9 млрд грн

"Государственные банки... Их прибыль в первом полугодии составила 19,5 млрд грн. Во II квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, который увеличился на 2,2 млрд грн, а с 1 января 2019 года на 4,6 млрд грн. За второй квартал объем депозитов физических лиц в государственных банках вырос на 4,5 млрд грн, а по сравнению с 1 января 2019 года - на 7,9 млрд грн", - сообщила Маркарова.

Напомним, в НБУ отметили, что доходы украинских банков выросли на 30% в 2019 году.