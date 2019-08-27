Українці цього року поклали на депозити у держбанках 7,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українці з початку року наростили депозити у державних банках на 7,9 млрд грн. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook, передає УНН.
"Державні банки... Їх прибуток у першому півріччі склав 19,5 млрд грн. У IІ кварталі продовжилась тенденція зростання обсягу кредитів фізичних осіб, який збільшився на 2,2 млрд грн, а з 1 січня 2019 року на 4,6 млрд грн. За другий квартал обсяг депозитів фізичних осіб у державних банках зріс на 4,5 млрд грн, а порівняно з 1 січня 2019 року – на 7,9 млрд грн", - повідомила Маркарова.
Нагадаємо, у НБУ зазначили, що доходи українських банків зросли на 30% у 2019 році.