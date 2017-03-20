Украинцы рассказали, чего им не хватает для счастья - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина оказалась на 132-м месте из 155-и в рейтинге самых счастливых стран. Об этом говорится в отчете World Happiness Report 2017 от Sustainable Development Solutions Network, глобальной инициативы, выдвинутой ООН в 2012 году.
Сейчас Украина занимает позицию между Ганой (сто тридцать первое место) и Угандой (133-е место). УНН решил узнать, почему наше государство занимает такую позицию в мировом рейтинге.
Большинство опрошенных отметили, что они счастливы, несмотря на рейтинг.
"Я счастливый человек, у меня есть много факторов для этого", - поделилась с УНН киевлянка Анастасия.
Часть опрошенных дала совет, что надо сделать, чтобы Украина улучшила место в рейтинге.
Напомним, в прошлом году Украина в рейтинге счастья заняла 123-е место.