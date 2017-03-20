Українці розповіли, чого їм бракує для щастя - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна опинилася на 132-му місці зі 155-и у рейтингу найщасливіших країн. Про це йдеться у звіті World Happiness Report 2017 від Sustainable Development Solutions Network, глобальної ініціативи, висунутої ООН в 2012 році.
Наразі Україна займає позицію між Ганою (131-е місце) та Угандою (133-е місце). УНН вирішив дізнатись, чому саме наша держава посідає таку позицію у світовому рейтингу.
Більшість опитуваних зазначили, що вони щасливі, не зважаючи на рейтинг.
“Я щаслива людина, в мене є багато факторів для цього”, — поділилася з УНН киянка Анастасія.
Частина опитуваних дала пораду, що треба зробити, щоб Україна покращила місце в рейтингу.
Нагадаємо, торік Україна у рейтингу щастя посіла 123-те місце.