Украинцы не верят в развитие экономики и готовятся к падению гривны

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Индекс потребительских настроений украинцев в января 2018 года почти не изменился. Население лучше оценивает текущее личное материальное положение, но ожидания относительно развития экономики страны в ближайший год ухудшаются уже второй месяц подряд, кроме того, украинцы прогнозируют падение гривны. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.