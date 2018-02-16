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Украинцы не верят в развитие экономики и готовятся к падению гривны

Украинцы не верят в развитие экономики и готовятся к падению гривны

Киев  •  УНН

 • 14733 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Индекс потребительских настроений украинцев в января 2018 года почти не изменился. Население лучше оценивает текущее личное материальное положение, но ожидания относительно развития экономики страны в ближайший год ухудшаются уже второй месяц подряд, кроме того, украинцы прогнозируют падение гривны. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.

“В январе 2018 года потребительские настроения украинцев остались почти неизменными: индекс потребительских настроений составил 59,5, что на 0,8 п. Меньше, чем в декабре прошлого года. Наибольших изменений претерпел индекс инфляционных ожиданий”, - отмечается в сообщении.

Индекс текущего положения не изменился и остался на уровне 57,5. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения составил 51,1, что на 3,7 п. выше декабрьского показателя;
  • индекс целесообразности крупных покупок снизился на 3,8 п. и установился на отметке 64.

Индекс экономических ожиданий в январе уменьшился на 1,3 п. — до уровня 60,9. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 1,6 п. по сравнению с прошлым месяцем и составил 57,5;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 4,5 п. и составил 54,5;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 70,6, что на 0,9 п. ниже показателя декабря.

При этом отмечается, что ожидания украинцев по безработице в январе почти не изменились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы поднялся на 0,8 п. и составил 139,2.

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5 п., опустившись в январе до 185,3.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий увеличился на 1,3 пункта ─ до значения 167.

Справка УНН.

Добавим, максимальные показатели индекса потребительских настроений, индекса экономических ожиданий и текущего состояния достигают отметки в 200 пунктов. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Максимальные показатели индекса ожидаемой динамики безработицы, индекса инфляционных ожиданий и индекса девальвационных ожиданий также достигают отметки в 200 пунктов. Значение индекса равно 200, если все граждане предусматривают рост безработицы (инфляции, девальвации).

Напомним, в декабре 2017 потребительские настроения украинский ухудшились.

Украинские Национальные Новости

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