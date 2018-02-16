Українці не вірять у розвиток економіки та готуються до падіння гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Індекс споживчих настроїв українців у січні 2018 року майже не змінився. Населення краще оцінює своє поточне особисте матеріальне становище, але очікування щодо розвитку економіки країни у найближчий рік погіршуються вже другий місяць поспіль, крім того, українці прогнозують падіння гривні. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, проведеного GfK Ukraine, передає УНН.
“У січні 2018 року споживчі настрої українців лишилися майже незмінними: індекс споживчих настроїв склав 59,5, що на 0,8 п. менше, ніж у грудні минулого року. Найбільших змін зазнав індекс інфляційних очікувань”, — зазначається у повідомленні.
Індекс поточного становища не змінився та залишився на рівні 57,5. Cкладові цього індексу зазнали таких змін:
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- індекс поточного особистого матеріального становища склав 51,1, що на 3,7 п. вище від грудневого показника;
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- індекс доцільності великих покупок знизився на 3,8 п. та встановився на позначці 64.
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Індекс економічних очікувань у січні зменшився на 1,3 п. — до рівня 60,9. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
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- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 1,6 п. порівняно з минулим місяцем та сягнув 57,5;
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- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 4,5 п. та склав 54,5;
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- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становить 70,6, що на 0,9 п. нижче за показник грудня.
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При цьому зазначається, що очікування українців щодо безробіття в січні майже не змінилися: показник індексу очікуваної динаміки безробіття піднявся на 0,8 п. та склав 139,2.
Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5 п., опустившись у січні до 185,3.
Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо погіршилися: індекс девальваційних очікувань збільшився на 1,3 пункта ─ до значення 167.
Довідка УНН.
Додамо, максимальні показники індексу споживчих настроїв, індексу економічних очікувань і поточного стану досягають позначки в 200 пунктів. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
Максимальні показники індексу очікуваної динаміки безробіття, індексу інфляційних очікувань та індексу девальваційних очікувань також досягають позначки в 200 пунктів. Значення індексу дорівнює 200, якщо всі громадяни передбачають зростання безробіття (інфляції, девальвації).
Нагадаємо, у грудні 2017 року споживчі настрої українців погіршилися.