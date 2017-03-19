Украинцы пытались перевезти контрабандные сигареты, под видом угля в Польшу

Так, сегодня ночью в пункте пропуска "Шегини" на Львовщине, во время осмотра грузового автомобиля "Ман" с полуприцепом, которым перевозилось 22 мешка с древесным углем весом 9,6 тонн в Польшу пограничники выяснили, что под видом древесного угля в специальных пакетах, имеющих форму угольных брикетов, было спрятано по 4 пачки контрабандных сигарет.

Сейчас проводится разгрузка и досмотр груза угля, извлечение из них сигарет из искусственных брикетов, а также подсчет контрабандного табака.

Как сообщал УНН, украинец пытался переправить в ЕС сигареты гексакоптером.