Українці намагалися перевезти контрабандні сигарети, під виглядом вугілля до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Щоб приховано перевезти контрабандні сигарети через державний кордон, зловмисники замаскували їх під брикети деревного вугілля, передає УНН з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.
Так, сьогодні вночі в пункті пропуску “Шегині”, що на Львівщині, під час огляду вантажного автомобіля “Ман” з напівпричепом, яким перевозилось 22 мішки з деревним вугіллям вагою 9,6 тонн до Польщі прикордонники з’ясували, що під виглядом деревного вугілля у спеціальних пакунках, що мають форму вугільних брикетів, було сховано по 4 пачки контрабандних сигарет.
Наразі проводиться розвантаження та огляд вантажу вугілля, вилучення з них сигарет із штучних брикетів, а також підрахунок контрабандного тютюну.
Як повідомляв УНН, українець намагався переправити до ЄС цигарки гексакоптером.