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15 марта, 19:03 • 101783 просмотра

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15 марта, 13:44 • 132152 просмотра

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Украинская сборная на Олимпиаде-2022 призывают к миру

Украинская сборная на Олимпиаде-2022 призывают к миру

Киев • УНН

 • 20920 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Олимпийская сборная Украины, которая защищает честь страны на ХIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook, пишетУНН.

Цитата

"Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее. Олимпийское перемирие, которое объявляется накануне каждых Олимпийских игр и принимается Генеральной Ассамблеей ООН является свидетельством силы единства государств мира ради идеалов мира", - говорится в сообщении.

Резолюция "построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов", была поддержана всеми 193-ю государствами-членами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года предоставляют реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира, создания атмосферы мира, развития, устойчивости, толерантности и взаимопонимания.

"Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться самые сильные, самые лучшие, самые успешные. И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиарды людей в более 200 странах мира на 5 континентах планеты", - добавили в НОК Украины.

Напомним

Сотни протестующих с мусульманского уйгурского языков общины Китаявышли на митинг в Стамбуле, чтобы призвать к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине и виступитили против отношения Китая к этнического меньшинства.

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