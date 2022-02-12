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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українська збірна на Олімпіаді-2022 закликають до миру

Українська збірна на Олімпіаді-2022 закликають до миру

Київ • УНН

 • 20921 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на ХХIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні, висловлює разом з рідною країною одностайний заклик до миру. Про це повідомляє НОК України на своїй сторінці у Facebook, пише УНН

Цитата

"Олімпійські ігри завжди об'єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби та поваги. Ми віримо у краще і мирне майбутнє. Олімпійське перемир'я, яке оголошується напередодні кожних Олімпійських ігор і ухвалюється Генеральною Асамблеєю ООН є свідченням сили єдності держав світу заради ідеалів миру" - йдеться у повідомленні.

Резолюція «Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів», була підтримана усіма 193-ма державами-членами на 76-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року надають реальну можливість використовувати силу спорту для подальшого розвитку світу, створення атмосфери миру, розвитку, стійкості, толерантності та взаєморозуміння.

"Ми переконані, що саме на спортивних аренах і під мирним небом у чесній спортивній боротьбі мають визначатися найсильніші, найкращі, найуспішніші. І саме від цієї мирної боротьби отримують незабутні емоції мільярди людей у понад 200 країнах світу на 5 континентах Планети", - додали в НОК України.

Нагадаємо

Сотні протестувальників з мусульманської уйгурської громади Китаю вийшли на мітинг у Стамбулі, щоб закликати до бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні та виступитили проти ставлення Китаю до етнічної меншини.

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