Украинцы 2 марта сократили потребление газа на 25 млн кубометров - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Вчера, 2 марта, украинцы сократили потребление на 25 миллионов кубических метров газа, или до уровня, на 14% меньше, чем обычно. Об этом во время ознакомления с имеющимся уровнем обеспечения украинцев газом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, 2 марта, откликнувшись на обращение по сокращению потребления газа. На 25 млн кубических метров газа Украина сократила потребление вчера. Это и есть признак нашей солидарности - это 14% общего объема потребления", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.
В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.