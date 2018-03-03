Українці 2 березня скоротили споживання газу на 25 млн кубометрів - Порошенко

КИЇВ. 3 березня. УНН. Вчора, 2 березня, українці скоротили споживання на 25 мільйоні кубічних метрів газу, або до рівня, на 14% менше, ніж зазвичай. Про це під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.