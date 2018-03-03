Українці 2 березня скоротили споживання газу на 25 млн кубометрів - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вчора, 2 березня, українці скоротили споживання на 25 мільйоні кубічних метрів газу, або до рівня, на 14% менше, ніж зазвичай. Про це під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Я дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони проявили вчора, 2 березня, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу. На 25 млн кубічних метрів газу Україна скоротила споживання вчора. Це і є ознака нашої солідарності – це 14% загального обсягу споживання", - підкреслив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про збільшення поставок газу з ЄС і зазначив, що критична ситуація вже позаду.
У Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.