Украинскую сборную дисквалифицировали после эстафеты Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В рамках этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке состоялась смешанная эстафета, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
В смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке Елена Пидгрушная провела очень неплохой этап, подняв команду с 12-й на десятую позицию. Но после финиша команда была дисквалифицирована именно из-за нарушения правил на этапе Елены.
Пидгрушная изначально пришла на стрельбу на 10-ю установку, но рефери в последний попросил изменить место на 11-ю установку. Однако украинка забыла надеть на спину винтовку при переходе на 11 установку, что запрещено правилами.
Примечательно, что украинская сборная показала на финише 10-й результат, однако он был аннулированным. За команду выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
Добавим, завтра состоятся две заключительные гонки этапа КС в Поклюке.