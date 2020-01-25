Українську збірну дискваліфікували після естафети Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В рамках етапу Кубку світу з біатлону в Поклюці відбулася змішана естафета, передає УНН з посиланням на ФБУ.
У змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці Олена Підгрушна провела дуже непоганий етап, піднявши команду з 12-ї на десяту позицію. Але після фінішу команда була дискваліфікована саме через порушення правил на етапі Олени.
Підгрушна спочатку прийшла на стрільбу на 10-ту установку, але рефері в останній попросив змінити місце на 11-ту установку. Проте українка забула надіти на спину гвинтівку при переході на 11 установку, що заборонено правилами.
Примітно, що українська збірна показала на фініші 10-й результат, проте він був анульованим. За команду виступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима і Олена Підгрушна.
Додамо, завтра відбудуться дві заключні гонки етапу КС у Поклюці.