Українську збірну дискваліфікували після естафети Кубку світу з біатлону

У змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці Олена Підгрушна провела дуже непоганий етап, піднявши команду з 12-ї на десяту позицію. Але після фінішу команда була дискваліфікована саме через порушення правил на етапі Олени.

Підгрушна спочатку прийшла на стрільбу на 10-ту установку, але рефері в останній попросив змінити місце на 11-ту установку. Проте українка забула надіти на спину гвинтівку при переході на 11 установку, що заборонено правилами.

Примітно, що українська збірна показала на фініші 10-й результат, проте він був анульованим. За команду виступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Додамо, завтра відбудуться дві заключні гонки етапу КС у Поклюці.