Украинскую легкоатлетку Л.Оляновскую дисквалифицировали на четыре года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинскую легкоатлетку Людмилу Оляновскую дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, передает УНН.
Как отмечается, 31 января на заседании исполкома ФЛАУ было принято решение дисквалифицировать Людмилу Оляновскую и отстранить от участия в спортивных соревнованиях с 30 ноября 2015 года и до 29 ноября 2019 года.
Кроме того, будут аннулированы все результаты соревнований спортсменки с 9 ноября до 30 ноября 2015 года.
Л.Оляновской также запрещено участвовать в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в течение периода дисквалификации.
Как сообщал УНН, Украина получит медаль Олимпиады-2012 из-за допинга в сборной России