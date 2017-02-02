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Украинскую легкоатлетку Л.Оляновскую дисквалифицировали на четыре года

Киев • УНН

 • 12451 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинскую легкоатлетку Людмилу Оляновскую дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, передает УНН.

Украинскую легкоатлетку Л.Оляновскую дисквалифицировали на четыре года

Как отмечается, 31 января на заседании исполкома ФЛАУ было принято решение дисквалифицировать Людмилу Оляновскую и отстранить от участия в спортивных соревнованиях с 30 ноября 2015 года и до 29 ноября 2019 года.

Кроме того, будут аннулированы все результаты соревнований спортсменки с 9 ноября до 30 ноября 2015 года.

Л.Оляновской также запрещено участвовать в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в течение периода дисквалификации.

Как сообщал УНН, Украина получит медаль Олимпиады-2012 из-за допинга в сборной России

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