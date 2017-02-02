Українську легкоатлетку Л.Оляновську дискваліфікували на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українську легкоатлетку Людмилу Оляновську дискваліфікували на чотири роки через допінг. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України, передає УНН.
Як зазначається, 31 січня на засіданні виконкому ФЛАУ було ухвалено рішення дискваліфікувати Людмилу Оляновську та відсторонити від участі у спортивних змаганнях з 30 листопада 2015 року і до 29 листопада 2019 року.
Окрім того, буде анульовано всі результати змагань спортсменки з 9 листопада до 30 листопада 2015 року.
Л.Оляновській також заборонено брати участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.
Як повідомляв УНН, Україна отримає медаль Олімпіади-2012 через допінг збірної Росії